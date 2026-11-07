Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Anticipatory bail rejected for female lawyer in Rs 60 lakh fraud case

Panchkula News: 60 लाख की ठगी में महिला वकील की अग्रिम जमानत खारिज

Sat, 07 Nov 2026 02:27 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Anticipatory bail rejected for female lawyer in Rs 60 lakh fraud case
पंचकूला। कृषि उत्पादों के कारोबार में निवेश कर मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर 60 लाख रुपये की ठगी के मामले में महिला वकील सुनीता को अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन

यह मामला सेक्टर-12 स्थित ट्रेडिंग कंपनी के मालिक जगबीर सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत के अनुसार, मई 2025 में सुनीता और उसके पति प्रवीण सिंह ने दो महीने में 30 लाख रुपये मुनाफा देने का भरोसा दिलाया था। इसके बाद जगबीर सिंह ने 11 जुलाई 2025 को 50 लाख और अगले दिन 10 लाख रुपये आरटीजीएस से प्रवीण सिंह की फर्म एसएस ट्रेडर्स के खाते में जमा करवाए। आरोप है कि न मूल रकम लौटाई गई और न मुनाफा दिया गया। प्रवीण सिंह को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुनीता ने दलील दी कि रकम उसके खाते में नहीं आई और कारोबार से उसका संबंध नहीं है। अदालत ने रकम की बरामदगी और बैंक लेनदेन की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed