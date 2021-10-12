Panchkula News: नगर निगम के करोड़ों के एफडी घोटाले में एक और गिरफ्तारी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:22 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:22 AM IST
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पत्नी के संयुक्त खाते में 5.19 करोड़ रुपये ट्रांसफर कराने का आरोप, अदालत ने दो दिन के रिमांड पर भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नगर निगम पंचकूला के करोड़ों रुपये के एफडीआर घोटाले और सरकारी धन के कथित गबन के मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहाली, पंजाब निवासी समर मोहन रंगा के रूप में हुई है। उसे पंचकूला जिला अदालत से गिरफ्तार किया गया। अदालत में पेश करने के बाद उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
जांच में सामने आया है कि नगर निगम की सेक्टर-11 स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में रखी एफडीआर और बैंक खातों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई थीं। निगम रिकॉर्ड और बैंक से मिले दस्तावेजों की जांच में एफडीआर की राशि और बैंक रिकॉर्ड में भारी अंतर मिला। कुछ एफडीआर की राशि बैंक रिकॉर्ड में जमा नहीं मिली, जबकि निगम के रिकॉर्ड में उनका उल्लेख था। बैंक खातों में दिखाई गई शेष राशि भी निगम रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती थी। कुछ ऐसे बैंक खाते भी मिले, जो निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे।
पत्नी के खाते में ट्रांसफर कराए 5.19 करोड़
ब्यूरो के अनुसार, समर मोहन रंगा मामले में फरार चल रहा था। आरोप है कि उसने कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों से मिलीभगत कर नगर निगम के खाते से अपनी पत्नी नेहा समर रंगा के संयुक्त खाते में करीब 5 करोड़ 19 लाख रुपये सरकारी राशि अनधिकृत रूप से ट्रांसफर करवाई। उसकी भूमिका की जांच के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है।
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अब तक नौ आरोपी गिरफ्तार
ब्यूरो के मुताबिक मामले में अब तक नौ आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले में चालान 22 जून 2026 को पंचकूला अदालत में पेश किया जा चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक के अज्ञात अधिकारियों-कर्मचारियों, नगर निगम अधिकारियों-कर्मचारियों और अन्य लोगों के खिलाफ 24 मार्च 2026 को मामला दर्ज किया गया था।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नगर निगम पंचकूला के करोड़ों रुपये के एफडीआर घोटाले और सरकारी धन के कथित गबन के मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहाली, पंजाब निवासी समर मोहन रंगा के रूप में हुई है। उसे पंचकूला जिला अदालत से गिरफ्तार किया गया। अदालत में पेश करने के बाद उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
जांच में सामने आया है कि नगर निगम की सेक्टर-11 स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में रखी एफडीआर और बैंक खातों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई थीं। निगम रिकॉर्ड और बैंक से मिले दस्तावेजों की जांच में एफडीआर की राशि और बैंक रिकॉर्ड में भारी अंतर मिला। कुछ एफडीआर की राशि बैंक रिकॉर्ड में जमा नहीं मिली, जबकि निगम के रिकॉर्ड में उनका उल्लेख था। बैंक खातों में दिखाई गई शेष राशि भी निगम रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती थी। कुछ ऐसे बैंक खाते भी मिले, जो निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे।
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पत्नी के खाते में ट्रांसफर कराए 5.19 करोड़
ब्यूरो के अनुसार, समर मोहन रंगा मामले में फरार चल रहा था। आरोप है कि उसने कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों से मिलीभगत कर नगर निगम के खाते से अपनी पत्नी नेहा समर रंगा के संयुक्त खाते में करीब 5 करोड़ 19 लाख रुपये सरकारी राशि अनधिकृत रूप से ट्रांसफर करवाई। उसकी भूमिका की जांच के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है।
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अब तक नौ आरोपी गिरफ्तार
ब्यूरो के मुताबिक मामले में अब तक नौ आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले में चालान 22 जून 2026 को पंचकूला अदालत में पेश किया जा चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक के अज्ञात अधिकारियों-कर्मचारियों, नगर निगम अधिकारियों-कर्मचारियों और अन्य लोगों के खिलाफ 24 मार्च 2026 को मामला दर्ज किया गया था।