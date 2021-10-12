Panchkula News: करीब दो साल से हाईवे किनारे खड़ी एक्टिवा

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चंडीमंदिर। सूरजपुर बस स्टॉप के पास हाईवे किनारे करीब दो साल से एक एक्टिवा लावारिस हालत में खड़ी है। लंबे समय से एक ही स्थान पर खड़े वाहन से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों के अनुसार, एक्टिवा के मालिक का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। हाईवे किनारे वाहन खड़ा होने से जगह घिरी हुई है और रात में गुजरने वाले वाहन चालकों को भी दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि यदि वाहन का कोई दावेदार सामने नहीं आता तो पुलिस और प्रशासन इसे वहां से हटाकर पुलिस चौकी में खड़ा करवाएं। लोगों ने यातायात व्यवस्था सुचारु रखने की अपील की।