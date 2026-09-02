Panchkula News: मरीज को ले जा रही एंबुलेंस नदी में फंसी, ट्रैक्टर से खींचकर निकाला

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ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से निकालाबारिश में चार-पांच घंटे बंद रहता है रास्तासंवाद न्यूज एजेंसीपिंजौर। रायतन क्षेत्र में मंगलवार सुबह मरीज को अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस नदी पार करते समय बीच धार में फंस गई। एंबुलेंस में 70 वर्षीय महिला सवार थी, जिसे हिमाचल के परवाणू स्थित अस्पताल ले जाया जा रहा था। नदी में पानी कम होने के बावजूद रास्ता स्पष्ट नहीं होने के कारण एंबुलेंस आगे नहीं बढ़ सकी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद एंबुलेंस को सुरक्षित बाहर निकाला।अछर नंबरदार ने बताया कि हरियाणा के गांव मल्लाह से सटे हिमाचल के गांव नारायणी की महिला को इलाज के लिए परवाणू ले जाया जा रहा था। नदी पार करते समय एंबुलेंस फंस गई। उन्होंने बताया कि मल्लाह और नारायणी के ग्रामीण वर्षों से इसी नदी के रास्ते आवागमन कर रहे हैं। बारिश के दौरान पानी बढ़ने पर यह रास्ता चार से पांच घंटे तक बंद हो जाता है।मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानीअछर नंबरदार ने बताया कि नदी पर पुल बनाने की मांग विधायक के समक्ष भी रखी जा चुकी है। बारिश में रास्ता बंद होने से मरीजों और जरूरतमंद लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी पर जल्द पुल निर्माण कराने की मांग की है।