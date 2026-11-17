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बच्चों ने अलग से बातचीत करने की जताई इच्छा16 नवंबर को डीएलएसए की टीम अनाथालय के निरीक्षण के लिए पहुंची थी। इस दौरान न्यायिक अधिकारी संस्थान में रह रहे बच्चों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। इसी बीच तीन से चार बच्चों ने सीजेएम से अलग से मिलने और निजी तौर पर अपनी बात रखने की इच्छा जताई। बच्चों ने बताया कि उन्हें संस्थान में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी बात सुनने के बाद न्यायिक अधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लिया और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की चेयरपर्सन को मौके पर बुलाया।पुलिस ने शुरू की जांचबाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन और न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में पांच नाबालिग बच्चों ने अधीक्षक पर यौन शोषण के आरोप लगाए। शिकायत सुनने के बाद न्यायिक अधिकारी ने तुरंत डीसीपी से संपर्क किया और पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस की जांच टीम बाल निकेतन पहुंची और अधीक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि शिकायत करने वाले बच्चों पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्हें धमकी देने या प्रताड़ित करने की किसी भी कोशिश पर रोक लगाने को कहा गया है। फिलहाल पुलिस बच्चों के आरोपों की जांच कर रही है। अधीक्षक पर लगे आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।