फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Activa rider critically injured after being hit by an Innova at Amartex Chowk

Panchkula News: अमरटेक्स चौक पर इनोवा की टक्कर से एक्टिवा सवार गंभीर घायल

Fri, 30 Oct 2026 02:13 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Activa rider critically injured after being hit by an Innova at Amartex Chowk
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन



पंचकूला। अमरटेक्स चौक पर तेज रफ्तार इनोवा की टक्कर से एक्टिवा सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान विजय कुमार (42) निवासी हरमिलाप नगर, बलटाना, जीरकपुर के रूप में हुई है। हादसा 20 अक्टूबर की रात करीब 11:45 बजे हुआ। घायल का चंडीगढ़ स्थित जीएमसीएच-32 में उपचार चल रहा है।


पुलिस को दी शिकायत में विजय कुमार ने बताया कि वह सेक्टर-14 स्थित जेप्टो में काम करता है। रात को वह एक्टिवा पर सेक्टर-19 पंचकूला की ओर जा रहा था। अमरटेक्स चौक पर सेक्टर-20 की तरफ से तेज रफ्तार में आई हाइब्रिड इनोवा ने उसकी एक्टिवा को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क किनारे जा गिरा, जबकि एक्टिवा खंभे से टकरा गई। हादसे में वह बेहोश हो गया। राहगीरों ने उसे नागरिक अस्पताल सेक्टर-6 पहुंचाया। अगले दिन डॉक्टरों ने उसे जीएमसीएच-32 रेफर कर दिया। पीड़ित ने कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed