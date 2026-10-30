Panchkula News: अमरटेक्स चौक पर इनोवा की टक्कर से एक्टिवा सवार गंभीर घायल

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पंचकूला। अमरटेक्स चौक पर तेज रफ्तार इनोवा की टक्कर से एक्टिवा सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान विजय कुमार (42) निवासी हरमिलाप नगर, बलटाना, जीरकपुर के रूप में हुई है। हादसा 20 अक्टूबर की रात करीब 11:45 बजे हुआ। घायल का चंडीगढ़ स्थित जीएमसीएच-32 में उपचार चल रहा है।पुलिस को दी शिकायत में विजय कुमार ने बताया कि वह सेक्टर-14 स्थित जेप्टो में काम करता है। रात को वह एक्टिवा पर सेक्टर-19 पंचकूला की ओर जा रहा था। अमरटेक्स चौक पर सेक्टर-20 की तरफ से तेज रफ्तार में आई हाइब्रिड इनोवा ने उसकी एक्टिवा को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क किनारे जा गिरा, जबकि एक्टिवा खंभे से टकरा गई। हादसे में वह बेहोश हो गया। राहगीरों ने उसे नागरिक अस्पताल सेक्टर-6 पहुंचाया। अगले दिन डॉक्टरों ने उसे जीएमसीएच-32 रेफर कर दिया। पीड़ित ने कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।