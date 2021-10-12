Panchkula News: दिवाली पर मिठाइयों में मिलावट की तो होगी कार्रवाई, दुकानों पर छापेमारी

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डीसी ने कहा कि त्योहार के दौरान दूध, मावा, पनीर, देसी घी और मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में विक्रेता लोगों की सेहत से खिलवाड़ न करें और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही बेचें। अधिकारियों की टीमें मिठाइयों, दूध से बने उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच करेंगी।उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि मिठाइयां मांग के अनुसार तैयार करें और लंबे समय तक स्टोर करने से बचें। निर्माण के दौरान साफ-सफाई रखें तथा कर्मचारियों से दस्ताने और कैप का इस्तेमाल करवाएं। मिठाइयों और पैक खाद्य सामग्री पर निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना भी सुनिश्चित करें।डीसी ने दूध, मावा, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट और ब्रांडेड मिठाइयों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने को कहा। उन्होंने नागरिकों से भी खरीदारी के दौरान खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता और निर्माण एवं समाप्ति तिथि जांचने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।