फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Action will be taken against the adulteration of sweets during Diwali; shops will be raided.

Panchkula News: दिवाली पर मिठाइयों में मिलावट की तो होगी कार्रवाई, दुकानों पर छापेमारी

Sat, 24 Oct 2026 02:09 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Action will be taken against the adulteration of sweets during Diwali; shops will be raided.
पंचकूला। दिवाली पर मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए जिला प्रशासन ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने मिठाई दुकानों, स्वीट्स शॉप्स, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के औचक निरीक्षण और सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट या गुणवत्ता में कमी मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

डीसी ने कहा कि त्योहार के दौरान दूध, मावा, पनीर, देसी घी और मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में विक्रेता लोगों की सेहत से खिलवाड़ न करें और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही बेचें। अधिकारियों की टीमें मिठाइयों, दूध से बने उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच करेंगी।
विज्ञापन

उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि मिठाइयां मांग के अनुसार तैयार करें और लंबे समय तक स्टोर करने से बचें। निर्माण के दौरान साफ-सफाई रखें तथा कर्मचारियों से दस्ताने और कैप का इस्तेमाल करवाएं। मिठाइयों और पैक खाद्य सामग्री पर निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना भी सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन


डीसी ने दूध, मावा, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट और ब्रांडेड मिठाइयों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने को कहा। उन्होंने नागरिकों से भी खरीदारी के दौरान खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता और निर्माण एवं समाप्ति तिथि जांचने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed