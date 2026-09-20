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Panchkula News: आईआईएम के पीजी रूरल इंगेजमेंट प्रोग्राम के छात्रों का दल आज पहुंचेगा पंचकूला

Sun, 20 Sep 2026 11:33 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:33 PM IST
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A team of students from IIM's PG Rural Engagement Program will arrive in Panchkula today.
पंचकूला। भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) रोहतक ने अपने प्रथम वर्ष के पीजी प्रोग्राम में रूरल इंगेजमेंट प्रोग्राम को शामिल किया है। इसके तहत संस्थान के 15 से 20 छात्रों का दल 21 से 25 सितंबर तक जिला पंचकूला में फील्ड विजिट करेगा। इस दौरान टीम जिले में शिक्षा के स्तर, प्रशासन के साथ विभागों का सामंजस्य और कार्यप्रणाली की जमीनी हकीकत का अध्ययन करेगी। पंचकूला जैसा शहरी-ग्रामीण मिश्रित जिला, जहां मोरनी जैसे पहाड़ी ब्लॉक भी हैं, जेनजी के लाइफस्टाइल, स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया, ओटीटी, फैशन, ऑनलाइन शॉपिंग और करियर की आकांक्षाओं को समझने के लिए आदर्श स्थान है। पूरे कार्यक्रम के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं पिंजौर, मोरनी, बरवाला और रायपुररानी के बीडीपीओ अपने-अपने ब्लॉक में लाइजन अधिकारी होंगे और स्टेकहोल्डर मीटिंग करवाएंगे।सोमवार को शिक्षा और रोजगार से कार्यक्रम के पहले दिन का आगाज होगा। एजुकेशन, स्किल्स, एंप्लॉयमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट इसके मुख्य विषय होंगे। 22 सितंबर को महिला, स्वास्थ्य और पोषण पर फोकस होगा। दूसरे दिन दो सत्र होंगे। पहला वुमैन, चिल्ड्रन एंड जेनडर्ड सोशल आउटकम पर सत्र होंगे।
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23 व 24 सितंबर काे जेनजी और डिजिटल बाजार की टीम नब्ज टटोलेगी। 23 सितंबर को जेनजी, कंजप्शन, मीडिया एंड एस्पिरेशंस विषय होंगे। पंचकूला जैसा शहरी-ग्रामीण मिश्रित जिला, जहां मोरनी जैसे पहाड़ी ब्लॉक भी हैं, जेनजी के लाइफस्टाइल, स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया, ओटीटी, फैशन, ऑनलाइन शॉपिंग और करियर की आकांक्षाओं को समझने के लिए आदर्श स्थान है। 24 सितंबर को कंजप्शन, इकोसिस्टम एंड डिजिटल मार्केट इंफ्यूलेंस पर अध्ययन होगा। अंतिम दिन यानी 25 सितंबर काे इंटेगरेशन, वेलिडेशन एंड कंपेरेटिव एनिलाइसेस मुख्य विषय हाेंगे और दल धार्मिक-ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेगा।
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