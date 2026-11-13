Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   A 1.68 km road will be constructed from Thapli-Badisher to Koti.

Panchkula News: थापली-बड़ीशेर से कोटी तक बनेगी 1.68 किमी की सड़क

Fri, 13 Nov 2026 02:18 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
A 1.68 km road will be constructed from Thapli-Badisher to Koti.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मोरनी। कालका विधानसभा क्षेत्र के मोरनी मंडल में सड़क संपर्क व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा ने करीब 3.69 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
इनमें थापली-बड़ीशेर से कोटी तक सड़क निर्माण प्रमुख है। विधायक शक्तिरानी शर्मा मोरनी मंडल के डूंगा घाट पहुंचीं, जहां ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने थापली-बड़ीशेर से कोटी तक लगभग 1.68 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य की आधारशिला रखी।
विज्ञापन

इस परियोजना पर करीब 3.69 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क निर्माण से कोटी ग्राम पंचायत के अलावा उपली कोटी, निचली कोटी, मामल, खिल, भराड़, कोपटा, बाल्यों, सोन, सोंथल, थड़ और धमेशा सहित आसपास के गांवों को लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों और रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed