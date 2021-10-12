Panchkula News: पंचकूला में डेंगू के 42 मामले, अर्बन एरिया और सूरजपुर हॉटस्पॉट

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कालका और अर्बन पंचकूला में मिला एक-एक नया केस, सितंबर-अक्तूबर को डेंगू का पीक सीजन बता विभाग ने बरती सावधानीसंवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। जिले में डेंगू के मामले बढ़कर 42 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वीरवार को कालका और अर्बन पंचकूला में एक-एक नया पॉजिटिव केस मिला। विभाग की ब्रीडर चेकर टीमें लगातार घर-घर जाकर लारवा की जांच कर रही हैं। कई घरों में बार-बार लारवा मिलने से विभाग की चिंता बढ़ी है।अर्बन पंचकूला में अब तक सबसे ज्यादा 16 केस मिले हैं। सूरजपुर में 12, पिंजौर में 6, कालका में 5, रायपुररानी में 1, मोरनी में 1 और पीएचसी ओल्ड पंचकूला में 1 मामला सामने आया है। सोमवार को सूरजपुर में एक साथ चार नए केस मिले थे।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कूलर, गमलों, फ्रिज की ट्रे और छतों पर रखे कबाड़ में पानी जमा होने से मच्छर पनप रहे हैं। टीमों की ओर से लोगों को जागरूक करने के साथ चालान भी किए जा रहे हैं, लेकिन कई घरों में दोबारा लारवा मिल रहा है। मलेरिया की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। बृहस्पतिवार को कोई नया केस नहीं मिला। इस साल अब तक मलेरिया के 10 मामले सामने आए हैं।कोटसितंबर-अक्तूबर डेंगू का पीक सीजन होता है। लोग सप्ताह में एक दिन ड्राई डे मनाएं और सभी बर्तनों को खाली कर सुखाएं। बुखार होने पर खुद दवा लेने के बजाय सरकारी अस्पताल में जांच करवाएं।डॉ. सोनू अरोड़ा, नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग