Panchkula News: जन्माष्टमी पर श्रीराम मंदिर में सजेगीं 23 भव्य झांकियां

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कर्मचंदपंचकूला। सेक्टर-2 स्थित प्रसिद्ध श्रीराम मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मंदिर परिसर में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों पर आधारित 23 भव्य और सजीव झांकियां तैयार की जा रही हैं। कोलकाता से आए चित्रकार और कारीगर दिलीप अपनी टीम के साथ पिछले करीब 15 दिनों से दिन-रात झांकियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। आकर्षक सजावट और बारीक कलाकारी से झांकियों में श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों को जीवंत रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।3 सितंबर से बच्चों को दर्शनमंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार जन्माष्टमी का मुख्य उत्सव 4 सितंबर को होगा। बच्चों के उत्साह को देखते हुए झांकियां 3 सितंबर से ही स्कूली बच्चों के दर्शन के लिए खोल दी जाएंगी। 4 सितंबर को सुबह से आम श्रद्धालु भी मंदिर परिसर और झांकियों के दर्शन कर सकेंगे।भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजामजन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की ओर से सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही व्यवस्थित रखने और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कलाकारों की टीम अंतिम चरण के काम में जुटी है, ताकि श्रद्धालुओं को श्रीकृष्ण के विभिन्न रूपों और लीलाओं के भव्य दर्शन हो सकें।