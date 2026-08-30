Panchkula News: आश्रित, अनाथ बच्चों की मदद के लिए 181.23 करोड़ जारी

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इस योजना के तहत बच्चों को नियमित वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह सहायता उनकी पढ़ाई, रोजमर्रा की जरूरतों और बेहतर भविष्य के लिए आधार बन रही है। इसका उद्देश्य उन्हें आत्मविश्वास के साथ समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। मान सरकार का लक्ष्य है कि कोई बच्चा गरीबी या उपेक्षा के कारण अपने सपनों से समझौता न करे। हर बच्चे को सुरक्षा, अवसर और सम्मान का अधिकार मिले।

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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने आश्रित, जरूरतमंद और अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए 181.23 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इससे राज्य के करीब 2.45 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 432.38 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है।