Palwal News: युवक ने अश्लील फोटो बनाकर किया ब्लैकमेल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:51 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:51 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। इंस्टाग्राम पर बातचीत नाबालिग लड़की को उस वक्त भारी पड़ गई जब युवक ने उसकी तस्वीर को एआई की मदद से अश्लील फोटो में बदल दिया। इतना ही नहीं युवक ने उस फोटो को लड़की के पास भेजकर उसे मिलने बुलाया और वहां से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि लड़का उसे अपने साथ नीमका गांव अपनी मौसी के घर ले गया और वहां उसने लड़की को अपनी जानकार बताया। मौसी को शक हुआ तो उसने लड़के के घर फोन कर दिया, जिस पर लड़का पक्ष के लोग उन्हें लेने गए तथा लड़का व लड़की को लेकर आए।
नूंह सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से हथीन थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर नाटौल निवासी जतिन से हो गई। लड़की के परिजनों ने नूंह सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाने के बाद पीड़िता को परिजनों को सौंप दिया। नूंह सदर थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि आरोपी युवक जतिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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नूंह। इंस्टाग्राम पर बातचीत नाबालिग लड़की को उस वक्त भारी पड़ गई जब युवक ने उसकी तस्वीर को एआई की मदद से अश्लील फोटो में बदल दिया। इतना ही नहीं युवक ने उस फोटो को लड़की के पास भेजकर उसे मिलने बुलाया और वहां से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि लड़का उसे अपने साथ नीमका गांव अपनी मौसी के घर ले गया और वहां उसने लड़की को अपनी जानकार बताया। मौसी को शक हुआ तो उसने लड़के के घर फोन कर दिया, जिस पर लड़का पक्ष के लोग उन्हें लेने गए तथा लड़का व लड़की को लेकर आए।
नूंह सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से हथीन थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर नाटौल निवासी जतिन से हो गई। लड़की के परिजनों ने नूंह सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाने के बाद पीड़िता को परिजनों को सौंप दिया। नूंह सदर थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि आरोपी युवक जतिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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