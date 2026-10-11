Palwal News: गंगवानी में सीवर लाइन डालने का काम शुरू

पिनगवां। खंड के गांव गंगवानी में जल निकासी की समस्या को लेकर 29 सितंबर को अमर उजाला में प्रमुखता से प्रकाशित खबर का असर दिखाई देने लगा है। खबर प्रकाशित होने के बाद जिला परिषद चेयरमैन जान मोहम्मद की ओर से गांव में रास्तों पर जलभराव की समस्या दूर करने के लिए सीवर लाइन डालने का काम शुरू करा दिया गया है। इसके साथ ही अधूरी पड़ी नालियों को भी दुरुस्त कराया जाएगा। गौरतलब है कि गांव में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने और नालियों का निर्माण अधूरा रहने के कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी रास्तों पर जमा हो जाता था। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। कई स्थानों पर नालियां अधूरी पड़ी थीं, जबकि कुछ जगह बनी नालियों से भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी।ग्रामीण लंबे समय से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे थे। अमर उजाला ने 29 सितंबर के अंक में इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित कर संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद अब सीवर लाइन डालने का काम शुरू होने से ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। जिला परिषद चेयरमैन जान मोहम्मद ने बताया कि रास्तों पर जलभराव रोकने के लिए सीवर लाइन डाली जा रही है।