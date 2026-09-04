Palwal News: केएमपी पर ट्रक की टक्कर से महिला की मौत, बच्चे की हालत गंभीर

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संवाद न्यूज एजेंसीपलवल। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह नौ बजे सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि उनका नौ वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ, जब महिला सड़क किनारे खड़ी थीं। तेज गति से आए ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी।महिला की पहचान उत्तर प्रदेश के कासगंज निवासी नीतू (35) के रूप में हुई है। वह धारूहेड़ा में रहकर एक निजी कंपनी में नौकरी करती थीं। हादसे के समय वह अपने पति और बच्चे के साथ धारूहेड़ा से अलीगढ़ जा रही थीं। हादसे के बाद घायल बच्चे को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे अलीगढ़ ले गए।जांच अधिकारी राजकुमार ने बताया कि मृतका के पति की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है।केएमपी पर लगातार हादसेमंडकोला के पास केएमपी एक्सप्रेसवे पर सड़क के बीच बिना संकेतक खड़े अज्ञात वाहन से ट्रक टकरा गया। हादसे में ट्रक चालक राजेश की मौत हो गई। वह कोलकाता से सामान लेकर दिल्ली जा रहा था। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हथीन थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।केएमपी एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार तड़के सड़क किनारे खड़े ट्रक से श्रद्धालुओं से भरी पिकअप टकरा गई। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए। हादसे के बाद पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए।ट्रैफिक पुलिस, डीएचबीवीएन, आबकारी विभाग, जिला नगर योजनाकार और केएमपी/केजीपी प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जांच व आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को कार्रवाई की तीन दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।