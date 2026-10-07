Palwal News: राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का किया स्वागत

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पलवल। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन युवा इकाई के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद जैन का पलवल पहुंचने पर व्यापार मंडल पदाधिकारियों और व्यापारियों ने स्वागत किया। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री प्रवीण गर्ग और जिला अध्यक्ष बलराम गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विनोद जैन को फूलमालाएं पहनाकर और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। व्यापारियों ने कहा कि विनोद जैन को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलना पलवल के लिए गौरव की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह अग्रवाल समाज को एकजुट करने और समाजहित के कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विनोद जैन ने स्वागत के लिए सभी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के लाल किला परिसर में महाराजा अग्रसेन जयंती का राष्ट्रीय आयोजन होगा। इसमें देशभर से अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने पलवल के व्यापारियों और समाज के लोगों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को अग्रोहा धाम में वार्षिक मेले का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारी, व्यापारी और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे।

संवाद न्यूज एजेंसी