फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Two station house officers replaced in just six days.

Palwal News: छह दिन में ही बदले गए दो थाना प्रभारी

Wed, 07 Oct 2026 04:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 04:51 PM IST
विज्ञापन
Two station house officers replaced in just six days.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


हथीन। एसपी दीप्ति गर्ग ने उपमंडल के दो थानों के प्रभारियों को छह दिन के कार्यकाल के बाद बदल दिया है। उटावड़ थाना प्रभारी सुनील कुमार ने एक अक्तूबर को कार्यभार संभाला था। छह अक्तूबर की रात उनके स्थान पर सदर थाना प्रभारी हरिकिशन को उटावड़ थाने का प्रभारी नियुक्त किया गया। हरिकिशन ने नए थाना प्रभारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इसी तरह बहीन थाना प्रभारी सचिन ने भी एक अक्टूबर को कार्यभार संभाला था। अब उनके स्थान पर इंस्पेक्टर रतनपाल चौहान को बहीन थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। रतनपाल चौहान ने भी कार्यभार संभाल लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed