Palwal News: घर लौट रहे ट्रक चालक को वाहन ने कुचला, मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। मंगलवार देर रात घर लौट रहे ट्रक चालक की जिंदगी होडल-नूंह रोड पर हुए सड़क हादसे में खत्म हो गई। पार्किंग में ट्रक खड़ा करने के बाद पैदल घर जा रहे 45 वर्षीय जमशेद को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रायपुरी गांव निवासी जमशेद एक माह पहले ही चेतक कंपनी में नौकरी शुरू की थी। हादसे के बाद राहगीरों ने रायपुरी गांव के बस अड्डे पर मौजूद ग्रामीणों को घटना की सूचना दी। कुछ ही देर में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। सदर थाना नूंह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नूंह की मोर्चरी में रखवा दिया। जमशेद अपने पीछे छह बेटे और दो बेटियां छोड़ गए हैं। फिलहाल परिजनों की ओर से पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है। सदर थाना नूंह प्रभारी प्रवीन ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
नूंह। मंगलवार देर रात घर लौट रहे ट्रक चालक की जिंदगी होडल-नूंह रोड पर हुए सड़क हादसे में खत्म हो गई। पार्किंग में ट्रक खड़ा करने के बाद पैदल घर जा रहे 45 वर्षीय जमशेद को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रायपुरी गांव निवासी जमशेद एक माह पहले ही चेतक कंपनी में नौकरी शुरू की थी। हादसे के बाद राहगीरों ने रायपुरी गांव के बस अड्डे पर मौजूद ग्रामीणों को घटना की सूचना दी। कुछ ही देर में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। सदर थाना नूंह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नूंह की मोर्चरी में रखवा दिया। जमशेद अपने पीछे छह बेटे और दो बेटियां छोड़ गए हैं। फिलहाल परिजनों की ओर से पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है। सदर थाना नूंह प्रभारी प्रवीन ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।