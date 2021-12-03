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नूंह। पुन्हाना खंड के गांव लहरवाड़ी में मुबीना नाम की महिला की जिंदा जलाकर हत्या के मामले में करीब एक साल बाद नूंह सीआईए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुबीना की तीन देवरानी-जेठानी को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान मन्ना, राहिला और समीना के रूप में हुई है। तीनों को अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा एक किशोरी को भी हिरासत में लिया गया है।सितंबर 2025 में पारिवारिक विवाद के दौरान मुबीना को कथित तौर पर आग के हवाले कर दिया गया था। आग में बुरी तरह झुलसी मुबीना को गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था।इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मुबीना ने मौत से पहले जयपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी मीणा के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए थे। पुलिस की जांच में इन बयानों को अहम आधार माना गया। इसके अलावा विवेचना के दौरान सामने आए अन्य तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की।