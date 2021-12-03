Palwal News: पिकअप से तीन गोवंश बरामद

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नूंह। अडबर-घासेड़ा बाईपास के पास गांव सलंबा क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन से तीन गोवंश बरामद किए। पुलिस के अनुसार, इनमें एक गोवंश मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने मौके से विजय कुमार वर्मा निवासी बलिया, उत्तर प्रदेश, हाल फरीदाबाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, विजय अपने साथियों आशिफ उर्फ बंडल और कासिम उर्फ तोतला निवासी घासेड़ा के कहने पर गोवंश को राजस्थान ले जा रहा था। दोनों आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पिकअप वाहन और गोवंश को कब्जे में लेकर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके की वीडियो और फोटो ई-साक्ष्य एप पर अपलोड किए गए हैं। जांच अधिकारी राजकुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है और बरामद गोवंश के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी