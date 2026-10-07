फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Third accused arrested in blast case.

Palwal News: विस्फोट मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार

Wed, 07 Oct 2026 05:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 05:47 PM IST
विज्ञापन
Third accused arrested in blast case.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


हथीन। उटावड़ थाना पुलिस ने उटावड़ निवासी अख्तर के मकान पर छापा मारकर 50 बोरों में भरा सामान बरामद किया है। इसमें विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाला पोटाश, गंधक और कोयला शामिल है। पुलिस ने मामले में तीसरे आरोपी अख्तर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। थाना प्रभारी हरिकिशन ने बताया कि आरोपी को रिमांड के दौरान राजस्थान के भरतपुर जिले में ले जाया जाएगा। इससे पहले मामले में गिरफ्तार इरफान और जुबेर को तीन दिन के पुलिस रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।


उल्लेखनीय है कि दो अक्टूबर को पुलिस ने 46 किलोग्राम विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया था। पटाखों के वेस्ट में हुए विस्फोट में दो बच्चों के झुलसने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed