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Palwal News: विधायक ने सीएम से की मुलाकात

Fri, 23 Oct 2026 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:56 PM IST
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The MLA met with the CM.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पिनगवां। पुनहाना से विधायक मोहम्मद इलियास ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुनहाना विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों, जनहित से जुड़ी मांगों और क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। विधायक ने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और विकास कार्यों में तेजी लाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने तथा जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आश्वासन दिया। विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा कि क्षेत्र का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है।
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