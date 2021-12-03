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Palwal News: 19 साल पुराना राजस्व का मामला सुलझा

Sat, 24 Oct 2026 12:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:12 AM IST
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19-year-old revenue case resolved
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। समाधान शिविर में शिकायत देने के महज 10 दिन के भीतर 19 साल पुराने राजस्व मामले का निपटारा कर दिया गया। तहसील पलवल से संबंधित धर्मेंद्र मंगला का इंतकाल दर्ज होने का मामला वर्ष 2007 से लंबित था। समस्या का समाधान होने पर उन्होंने उपायुक्त डाॅ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर और जिला प्रशासन का आभार जताया। धर्मेंद्र मंगला ने बताया कि इंतकाल से संबंधित कार्य लंबित होने के कारण उन्हें लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने समाधान शिविर में लिखित शिकायत दी थी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले पर कार्रवाई करते हुए 10 दिन के भीतर इंतकाल दर्ज करवा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 19 साल से लंबित मामले का इतनी जल्दी समाधान हो जाएगा। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि समाधान शिविर आमजन की समस्याओं के समयबद्ध निपटारे का प्रभावी माध्यम हैं। इनके जरिये लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है।
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