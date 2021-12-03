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Palwal News: क्लीन चिट तैयार करने का आरोपी गिरफ्तार

Sat, 24 Oct 2026 12:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:16 AM IST
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Person accused of preparing 'clean chit' arrested
अदालत ने एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था पत्र
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संवाद न्यूज एजेंसी

हथीन। बहीन थाना पुलिस ने फर्जी आईबी कर्मी बनकर क्लीन चिट का पत्र तैयार करने के आरोप में गांव पावसर निवासी यासिर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

आदर्श कॉलोनी, पलवल निवासी गोविंद कुमार ने एसपी दीप्ति गर्ग को शिकायत देकर बताया था कि आलीमेव गांव की महिला सरपंच के प्रतिनिधि यासिर खान के संबंध में सोशल मीडिया पर आईबी का एक पत्र वायरल हो रहा है। पत्र में सरपंच को भ्रष्टाचार के मामले में आईबी की ओर से क्लीन चिट दिए जाने का दावा किया गया था। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कराने की मांग की थी।
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एसपी ने डीएसपी मुख्यालय को जांच सौंपी, जिसके बाद मामला बहीन थाना पहुंचा। थाना प्रभारी रतनपाल सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया कि क्लीन चिट का पत्र यासिर ने तैयार किया था। सूत्रों के अनुसार, आरोपी भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुआ था, लेकिन प्रशिक्षण पूरा होने से पहले ही घर लौट आया था। इसके बाद वह खुद को आईबी कर्मी बताने लगा।
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