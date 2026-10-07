Palwal News: हथीन से गुरुग्राम के लिए रवाना हुआ काफिला

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हथीन।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार को हथीन क्षेत्र से 14 बसों में सवार होकर बड़ी संख्या में लोग रवाना हुए। सुबह से ही हथीन शहर और विभिन्न गांवों से लोग बसों में सवार होकर गुरुग्राम के लिए रवाना होते रहे। सेवा ज्योति यात्रा के तहत निकले इस काफिले में स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक भी शामिल रहे। शहर निवासी नकुल राघव ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इसी उत्साह के चलते बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। स्थानीय विधायक मोहम्मद इसराइल चौधरी के सैकड़ों समर्थक भी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर पलवल की ओर रवाना हुए।

संवाद न्यूज एजेंसी