फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Students took a pledge for a drug-free nation.

Palwal News: छत्रों ने लिया नशामुक्त राष्ट्र का संकल्प

Fri, 23 Oct 2026 11:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Students took a pledge for a drug-free nation.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नूंह। नूंह स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में 15 से 24 अक्तूबर तक आयोजित प्रेरणा सप्ताह का समापन हुआ। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के मार्गदर्शन और डीएवी कॉलेज प्रबंधकर्ती समिति (डीएवीसीएमसी) के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को वैदिक संस्कारों से जोड़ना और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना था। सप्ताह का शुभारंभ वैदिक यज्ञ एवं हवन के साथ हुआ। इस दौरान विश्व शांति और पर्यावरण संरक्षण की प्रार्थना की गई। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नुक्कड़ नाटक, भाषण प्रतियोगिता और निबंध लेखन जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने नशामुक्त समाज, पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक निषेध जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां देकर सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। समापन दिवस पर विद्यार्थियों ने जीवन में नशा न करने और दूसरों को भी नशे से दूर रखने की शपथ ली। विद्यालय के प्रधानाचार्य बलवंत बिश्नोई ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि डीएवी संस्थान आधुनिक शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण और राष्ट्रनिष्ठा पर भी जोर देते हैं। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ और राष्ट्रगान के साथ हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed