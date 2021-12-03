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नगीना। थाना क्षेत्र के अटेरना-बड़कली मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपनी मां के साथ पैदल सामान लेने जा रहा था। हादसे के बाद आरोपी चालक बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मां की शिकायत पर बाइक नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।बच्चे की पहचान इसाद पुत्र सकील, निवासी इस्लाम नगर, सादाबाद, हाथरस, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। उसका परिवार वर्तमान में अटेरना-शमशाबाद में निजाम सरपंच के मकान में किराए पर रहता है। उसके पिता मांडीखेड़ा स्थित एक मीट कंपनी में काम करते हैं।मृतक की मां सकीना के अनुसार, 23 नवंबर को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह बेटे के साथ अटेरना-बड़कली मार्ग पर कच्ची पटरी से जा रही थीं। इसी दौरान बड़कली की तरफ से आई तेज रफ्तार बाइक ने इसाद को टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे मांडीखेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।जांच अधिकारी महेश चंद ने बताया कि पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। 24 नवंबर को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।