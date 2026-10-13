Palwal News: सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने के लिए चला विशेष अभियान

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संवाद न्यूज एजेंसीपलवल। किठवाड़ी से रसूलपुर चौक तक सर्विस लेन पर दुकानदारों की ओर से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए शहर ट्रैफिक थाना, नगर परिषद और एनएचएआई ने विशेष अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराना और यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए रास्ता सुगम बनाना है। ट्रैफिक पुलिस ने सर्विस लेन के आसपास स्थित दुकानदारों से सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की।ट्रैफिक थाना प्रभारी रविकांत शर्मा ने बताया कि सर्विस लेन पैदल चलने वाले लोगों के साथ दोपहिया और तिपहिया वाहन चालकों की सुविधा के लिए बनाई गई है। दुकानदारों की ओर से सड़क पर सामान रखने और अतिक्रमण करने के कारण वाहन चालकों को सर्विस लेन से निकलने में परेशानी होती है। इसके चलते कई वाहन चालक मुख्य सड़क से होकर गुजरते हैं, जिससे हादसे होने का खतरा बढ़ जाता है।उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि भविष्य में सर्विस लेन पर अतिक्रमण न करें और सड़क को आवागमन के लिए खुला रखें। इससे पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी तथा मुख्य सड़क पर यातायात का दबाव और दुर्घटनाओं की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।अभियान के दौरान सड़क पर रखा सामान कब्जे में लिया गया। इसमें सड़क पर रखे बोर्ड, खड़ी मोटरसाइकिल और एजेंसी के ट्रैक्टर शामिल हैं। पुलिस इन वाहनों और सामान को ट्रैफिक थाने ले गई।सर्विस लेन छोटे वाहनों के चालकों और पैदल यात्रियों के आवागमन की सुविधा के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें मुख्य सड़क पर चलने की परेशानी न हो। सभी स्थानीय दुकानदारों से अपील है कि वे सड़क और सर्विस लेन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। सड़क पर सामान या वाहन खड़े करने से आवागमन बाधित होता है और हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है।