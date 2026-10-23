Palwal News: सरपंच के पति पर मारपीट का आरोप

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हथीन। पूठली गांव में हुए झगड़े के दौरान सरपंच के पति पर अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के लिए जाति सूचक आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल और मारपीट का आरोप है। पीड़ित की शिकायत पर हथीन थाना पुलिस ने अनुसूचित जाति अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि पंक्चर बनाने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उससे एक व्यक्ति पंप ले गया था। जब वह पंप लेने संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचा तो वहां गांव की सरपंच प्रीति के पति कृष्ण ने उसके बारे में जाति सूचक आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए, गाली-गलौज व मारपीट की। पीड़ित की शिकायत के आधार पर हथीन थाना पुलिस ने अनुसूचित जाति अधिनियम समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच डीएसपी हथीन रतनदीप बाली कर रहे हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी