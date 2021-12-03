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Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Registration for Super-100 begins on the 5th

Palwal News: सुपर-100 के लिए पांच से पंजीकरण

Tue, 03 Nov 2026 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:27 AM IST
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Registration for Super-100 begins on the 5th
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर देने के लिए मिशन बुनियाद और हरियाणा सुपर-100 के पंजीकरण पांच नवंबर से शुरू होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी मामराज रावत ने बताया कि कक्षा आठवीं और दसवीं के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। दोनों योजनाओं के लिए सातवीं और नौवीं में 60 प्रतिशत अंक की पात्रता रखी गई है, हालांकि इससे कम अंक वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा सुपर-100 की परीक्षा 16 दिसंबर को होगी, जबकि पंजीकरण की अंतिम तिथि पांच दिसंबर है। मिशन बुनियाद की परीक्षा 23 दिसंबर को होगी और इसके लिए 12 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकेगा।
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