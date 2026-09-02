Palwal News: 30 सितंबर तक लगेंगे लोक कल्याण मेले
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:52 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। डीएमसी मनीष शर्मा ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत जिले में 1 से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नगर परिषद पलवल सहित जिले के सभी शहरी क्षेत्रों और पृथला ब्लॉक के बघौला सेंसर टाउन में विशेष कैंप एवं लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान पात्र पथ विक्रेताओं को चरणबद्ध तरीके से कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा पथ विक्रेताओं को क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करवाने के साथ उनकी और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग की जाएगी। अभियान के तहत मंगलवार को पीएनबी बैंक में लोक कल्याण मेला लगाया गया। इसमें तीन पथ विक्रेताओं को 15-15 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया, जबकि सात पथ विक्रेताओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग की गई। वहीं बुधवार को नगर परिषद पलवल में लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पथ विक्रेताओं को योजना की जानकारी देने के साथ विभिन्न सुविधाओं से जोड़ा गया।
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पलवल। डीएमसी मनीष शर्मा ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत जिले में 1 से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नगर परिषद पलवल सहित जिले के सभी शहरी क्षेत्रों और पृथला ब्लॉक के बघौला सेंसर टाउन में विशेष कैंप एवं लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान पात्र पथ विक्रेताओं को चरणबद्ध तरीके से कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा पथ विक्रेताओं को क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करवाने के साथ उनकी और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग की जाएगी। अभियान के तहत मंगलवार को पीएनबी बैंक में लोक कल्याण मेला लगाया गया। इसमें तीन पथ विक्रेताओं को 15-15 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया, जबकि सात पथ विक्रेताओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग की गई। वहीं बुधवार को नगर परिषद पलवल में लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पथ विक्रेताओं को योजना की जानकारी देने के साथ विभिन्न सुविधाओं से जोड़ा गया।