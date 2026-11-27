संविधान दिवस के अवसर बुधवार को जिला पुलिस मुख्यालय में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक दीप्ति गर्ग ने पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और सिविल स्टाफ को भारतीय संविधान की उद्देशिका का वाचन करते हुए संविधान के प्रति निष्ठावान रहने और राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई।एसपी ने कहा कि संविधान ही देश की वास्तविक पहचान है। यह देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का आधार होने के साथ नागरिकों समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान कराता है। उन्होंने कहा कि संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों एवं जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। एसपी ने कहा कि संविधान निर्माताओं के आदर्शों और मूल्यों को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। इसी क्रम में जिले के सभी थानों और चौकियों में भी प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली।