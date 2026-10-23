फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Orders and notices prove ineffective; traders have not vacated the sheds.

Palwal News: आदेश और नोटिस बेअसर, व्यापारियों ने खाली नहीं किए शेड

Fri, 23 Oct 2026 11:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Orders and notices prove ineffective; traders have not vacated the sheds.
हलकी बारिश में भीगी किसानों की फसल, मार्केट कमेटी अब कार्रवाई की तैयारी में
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। अनाज मंडी में टीन शेड खाली कराने के मार्केट कमेटी के आदेश और बार-बार जारी नोटिस भी बेअसर साबित हो रहे हैं। व्यापारियों द्वारा टीन शेड खाली नहीं किए जाने के कारण मंडी में किसानों की फसल को सुरक्षित रखने की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रवार को हुई बारिश के दौरान अनाज मंडी में खुले में रखी धान और बाजरे की फसल भीग गई। ऐसे में किसानों को अपनी उपज खराब होने का डर सता रहा है। बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद टीन शेड खाली नहीं होने पर अब मार्केट कमेटी प्रशासन कार्रवाई के मूड में है।
अनाज मंडी में किसानों की फसल को बारिश और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था जरूरी है। इसके बावजूद टीन शेड खाली कराने के आदेशों का पालन नहीं होने से व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शुक्रवार को हलकी बारिश ने इस समस्या को उजागर कर दिया। मंडी में खुले में रखी धान और बाजरे की फसल बारिश की चपेट में आ गई। फसल भीगने से किसानों को उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने और आर्थिक नुकसान की आशंका है।
विज्ञापन

मार्केट कमेटी की ओर से व्यापारियों को टीन शेड खाली करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके लिए बार-बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद शेड खाली नहीं किए गए। अब सवाल उठ रहा है कि जब मंडी प्रशासन ने टीन शेड खाली कराने के आदेश जारी कर दिए हैं तो उनका पालन सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है। नोटिस के बाद भी स्थिति नहीं बदलने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोट
टीन शेड के नीचे फसल के कट्टे रखने वाले व्यापारियों को बार-बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन फसल नहीं हटाई। मार्केट कमेटी की ओर से ऐसे व्यापारियों की सूची तैयार कर उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। - महादेव पहलवान, मार्केट कमेटी चेयरमैन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed