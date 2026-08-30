Palwal News: वॉलीबॉल में निजामपुर की टीम बनी विजेता

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तावडू। एमथ्रीएम फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में 29 जुलाई को तावडू के झामुवास स्टेडियम में वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में निजामपुर, धुलावट, जौरासी, तावडू, फतेहपुर, डिधारा-पढेनी तथा उटोन ग्राम पंचायतों की आठ टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में तावडू नगरपालिका उपाध्यक्ष धर्मेंद्र भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। फतेहपुर ग्राम पंचायत के सरपंच अशोक की भी विशेष उपस्थिति रही। रोमांचक मुकाबलों के बाद निजामपुर की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि जौरासी की टीम उपविजेता रही। विजेता और उपविजेता टीम को अतिथियों ने मोमेंटो एवं वॉलीबॉल किट देकर सम्मानित किया। एम3एम फाउंडेशन की ट्रस्टी डॉ. पायल कनोडिया ने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्था का प्रयास युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है और खेल इसके लिए सबसे बेहतर माध्यम है।

संवाद न्यूज एजेंसी