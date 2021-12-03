होडल। हसनपुर में चोरों ने मोबाइल की दुकान की पिछली दीवार तोड़कर हजारों रुपये का सामान और नकदी चोरी कर ली। दुकानदार सुबह दुकान खोलने पहुंचा तो अंदर सामान बिखरा मिला और दीवार टूटी हुई थी। थाना प्रभारी विजय पाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।गांव डराना निवासी भूपेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि हसनपुर में पुराने बस स्टैंड से लिखी मोड़ के बीच पीपल के पेड़ के पास उसकी जय भोले कम्युनिकेशन के नाम से मोबाइल की दुकान है। 23 नवंबर की सुबह करीब नौ बजे दुकान खोलने पहुंचा तो पीछे की दीवार टूटी मिली और सामान बिखरा हुआ था। दुकानदार ने बताया कि उसने वारदात की सूचना डायल-112 पर दी थी। करीब दो साल पहले भी इसी दुकान में चोरी हुई थी, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है।