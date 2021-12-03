Palwal News: ग्रामीणों को साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताए

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नूंह। आमजन को वित्तीय मामलों के प्रति जागरूक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से गांव सदई में विशेष वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ़ के महाप्रबंधक पंकज सेतिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने ग्रामीणों को सुरक्षित बैंकिंग और डिजिटल लेन-देन के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बैंक खाते की गोपनीय जानकारी, पासवर्ड, एटीएम पिन या अन्य संवेदनशील विवरण साझा न करें। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपायों के साथ आरबीआई की लोकपाल योजना की जानकारी भी दी। शिविर में हरियाणा ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष सुमन्त कुमार, केनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक नरेश कुमार, अग्रणी बैंक प्रबंधक सागर फलदू सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों को बचत, ऋण, डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं, बैंकर्स बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार, एटीएम सेवाओं और पात्र लोगों तक ऋण पहुंच बढ़ाने पर चर्चा हुई।

संवाद न्यूज एजेंसी