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Palwal News: गंदे पानी से होकर स्कूल-ऑफिस जाने की मजबूरी

Sun, 30 Aug 2026 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:55 AM IST
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Forced to wade through dirty water to get to school or work.
संवाद वार्ड 23 में सड़क पर बहता गंदा पानी
वार्ड-23 स्थित शिव विहार कॉलोनी के वासियों ने बताईं समस्याएं
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पलवल। वार्ड-23 स्थित शिव विहार कॉलोनी के लोग मूलभूत समस्याओं से परेशान हैं। अपनी समस्याओं को उन्होंने अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में सामने रखा। स्थानीय लोगों ने बताया कि गलियों में लंबे समय से सीवर का गंदा पानी जमा है। इससे सुबह बच्चों को स्कूल और बड़ों को कार्यालय जाने में परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। त्योहारों पर घर आने वाली बहन-बेटियों को भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है।

लोगों से बातचीत
गली में काफी समय से गंदा पानी जमा है। लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है और पानी से बदबू भी आती है। -राजवीर

गली में लंबे समय से सीवर के पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। -जयपाल डागर

त्योहारों पर बहन-बेटियां घर आती हैं। उन्हें गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। यह शर्मिंदगी का कारण है। -महेंद्र प्रसाद
विभाग से मांग है कि समस्या का जल्द समाधान कराया जाए, ताकि लोग बिना परेशानी के आवागमन कर सकें। -ताराचंद
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