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नूंह। उपायुक्त अखिल पिलानी की अध्यक्षता में वीरवार को जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों की पांच समस्याएं व शिकायतें सुनी गई तथा उपायुक्त ने मौके पर ही शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिला प्रशासन के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समाधान शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लें तथा प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के साथ-साथ आमजन और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है।

संवाद न्यूज एजेंसी