Palwal News: गोकशी के लिए ले जाए जा रहे पांच गोवंश बरामद

संवाद न्यूज एजेंसीपुन्हाना। बिछौर थाना पुलिस ने गोकशी के लिए ले जाए जा रहे पांच गोवंश को बरामद किया है। पुलिस ने गोवंश को एक बोलेरो पिकअप से बरामद किया। पुलिस को देखकर चालक समेत अन्य आरोपी वाहन को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने पिकअप से तमंचा, जिंदा कारतूस और गोवंश को बांधने के लिए इस्तेमाल की गई रस्सियां भी बरामद की हैं। पुलिस ने तीन नामजद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।जांच अधिकारी महावीर ने बताया कि शुक्रवार को फिरोजपुर झिरका सीआईए की टीम पुन्हाना-बिसरू रोड पर मौजूद थी तभी मुखबिर ने सूचना दी कि एक बोलेरो पिकअप में गोवंश भरकर कुछ लोग कोट गांव की तरफ से आ रहे हैं और उन्हें राजस्थान ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने फरदडी गांव के पास नाकाबंदी की। करीब 20-25 मिनट बाद पुलिस को एक बोलेरो पिकअप आती दिखाई दी जिसे रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर चालक ने कुछ दूरी पहले ही पिकअप रोक दी और उसमें सवार लोग वाहन छोड़कर खेतों की तरफ भागने लगे। मुखबिर ने आरोपियों की पहचान तसलीम उर्फ बाड़ा निवासी उमरा, खालिद निवासी खुशपुरी, वाकर निवासी रीठड़ और तीन अन्य के रूप में बताई। जांच अधिकारी ने बताया कि तीन नामजद सहित तीन अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है।