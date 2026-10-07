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Palwal News: फर्नीचर गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग

Wed, 07 Oct 2026 05:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 05:49 PM IST
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Fire breaks out in furniture warehouse due to short circuit.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे सोहना रोड स्थित एक फर्नीचर गोदाम की पहली मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।


दुकान मालिक धर्मेंद्र जांगिड़ ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे पहली मंजिल पर अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को फोन कर घटना की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया।
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धर्मेंद्र जांगिड़ के अनुसार, आग लगने से गोदाम में रखा फर्नीचर और अन्य सामान जल गया। इससे करीब सात लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
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