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Palwal News: फसल काटकर ले जाने पर प्राथमिकी

Sat, 10 Oct 2026 01:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:38 AM IST
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FIR lodged over harvesting and removal of crop
संवाद न्यूज एजेंसी
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पिनगवां। गांव रिठट में खेत से बाजरे की तैयार फसल चोरी से काटकर ले जाने के आरोप में पिनगवां थाना पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।पुलिस को दी शिकायत में गांव रिठट निवासी मोहम्मद सब्बीर ने बताया कि जुलाई में उसने अपने हिस्से की जमीन पर बाजरे की फसल बोई थी। जमीन पर कब्जे को लेकर दूसरे पक्ष के साथ विवाद चल रहा है और मामला अदालत में विचाराधीन है। आरोप है कि पहले भी फसल बोने को लेकर विवाद हुआ था और फसल तैयार होने पर उसे काटकर ले जाने की धमकी दी गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, 13 सितंबर की रात आरोपित खेत में खड़ी बाजरे की तैयार फसल काटकर ले गए। सुबह खेत में पहुंचने पर उसे घटना का पता चला। विरोध करने पर आरोपितों ने झगड़ा करने की बात कही। थाना प्रभारी निखिल कुमार का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है।
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