Palwal News: खुले में कूड़ा फेंकने व जलाने पर छह पर चालान

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ग्रेप 1 लागू होने के बाद प्रशासन सख्त, एक ने भरा जुर्माना, पांच चालान लंबित।संवाद न्यूज एजेंसीतावड़ू। नूंह जिले सहित पूरे एनसीआर में ग्रेप का पहला चरण लागू होने के बाद तावडू नगरपालिका प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगरपालिका क्षेत्र में खुले में कूड़ा-कचरा फेंकने और जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगरपालिका ने शुक्रवार को 6 लोगों के चालान काटे हैं, जिनकी कुल जुर्माना राशि 6 हजार रुपये है।तावड़ू नगरपालिका प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार शहर में अवैध रूप से कूड़ा-कचरा फेंकने और जलाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी को देखते हुए स्वच्छता बनाए रखने और ग्रैप नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 6 लोगों पर कार्रवाई की गई। इनमें से एक व्यक्ति द्वारा चालान का भुगतान कर दिया गया है, जबकि शेष 5 चालान अभी लंबित हैं। अधिकारियों का कहना है कि शहर में स्वच्छता बनाए रखने और लोगों को कूड़ा इधर-उधर न फैलाने के प्रति जागरूक करने के लिए यह कार्रवाई की गई है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।नगरपालिका और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध रूप से कूड़ा-कचरा न जलाया जाए। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर भी प्रशासन की नजर है। - जितेंद्र कुमार गर्ग, उपमंडल अधिकारी