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संवाद न्यूज एजेंसीपिनगवां। कस्बे के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर रेहड़ी संचालकों और दुकानदारों को सड़क खाली रखने की हिदायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद मुख्य मार्ग पर दोबारा रेहड़ियां और दुकानों का सामान सड़क तक पहुंच गया है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।पुलिस की बार-बार कार्रवाई के बावजूद कुछ रेहड़ी संचालक और दुकानदार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण से स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी होती है। कई बार एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों के निकलने में भी दिक्कत आती है।ग्राम पंचायत की ओर से भी दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों से कई बार सड़क खाली रखने की अपील की जा चुकी है, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है। एएसआई अशोक कुमार ने कहा कि दुकानदारों द्वारा रेहड़ी वालों से पैसे लेने के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जानकारी जुटाकर जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी।पंचायत की ओर से बार-बार अपील करने के बावजूद कुछ दुकानदार और रेहड़ी संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। सड़क पर दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं। आमजन की सुविधा के लिए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। - ललिता तंवर, सरपंच, पिनगवां