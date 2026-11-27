संवाद न्यूज एजेंसीपिनगवां। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से कृषि विस्तार अधिकारियों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर किसानों तक कृषि से संबंधित सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने के लिए जागरूक किया गया। सेमिनार में कृषि विज्ञान केंद्र छपरा और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ी अधिकारी डॉ. स्वाति मेहरा सहित जिला एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट एवं कीट विज्ञान के विशेषज्ञ मौजूद रहे।डॉ. स्वाति मेहरा ने बताया कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य कृषि विस्तार अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि करना और उन्हें नई कृषि तकनीकों की जानकारी देना है, ताकि वे किसानों से संपर्क के दौरान उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकें। उन्होंने रबी की फसलों को लेकर कहा कि सर्दियों में मुख्य रूप से गेहूं और सरसों की बुवाई की जाती है। तापमान में लगातार गिरावट के कारण इन फसलों में चेपा और सफेद रतुआ जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है।उन्होंने बताया कि सरसों की फसल को सफेद रतुआ से बचाने के लिए 41 से 50 दिन तथा 65 से 70 दिन की अवस्था में कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार छिड़काव करना चाहिए। वहीं चेपा रोग की रोकथाम के लिए भी समय रहते उचित उपाय अपनाने जरूरी हैं।उन्होंने किसानों को सलाह दी कि फसलों में बिना जानकारी के कीटनाशकों का प्रयोग न करें। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अनुशंसित दवाओं का ही निर्धारित मात्रा में छिड़काव करें। अनावश्यक कीटनाशकों का इस्तेमाल फसल के साथ मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है।