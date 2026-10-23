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Palwal News: दिहाना ने टपकन को 10 विकेट से हराया

Fri, 23 Oct 2026 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:52 PM IST
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Dihana defeated Tapkan by 10 wickets.
संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। खेलो मेवात 2.0 के तहत शाहपुर नंगली स्थित स्टेडियम में आयोजित नूंह ब्लॉक स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दिहाना की टीम ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टपकन को 10 विकेट से हराकर जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। एसीयूटी अमितेज पांगती ने बताया कि फाइनल में दिहाना की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। बल्लेबाजी करते हुए टपकन की टीम ने 10 ओवर में छह विकेट खोकर 50 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिहाना की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई विकेट गंवाए मात्र 3.3 ओवर में 51 रन बनाकर एकतरफा जीत दर्ज की। टीम मैनेजर एवं प्रवक्ता विक्रम जीत राणा ने बताया कि विद्यालय के प्राचार्य किफायत तुला खान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। डीपी एवं कोच नीरज राठी के मार्गदर्शन में टीम ने यह सफलता हासिल की।
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