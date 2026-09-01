Palwal News: आईएमटी रोजका मेव के पास दंपती को पीटा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:02 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:02 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। आईएमटी रोजका मेव के पास 23 अगस्त को एक दंपती के साथ मारपीट कर मोबाइल, गाड़ी की चाबी और सोने की चेन छीनने का मामला सामने आया है। आरोपी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए हैं। पीड़ितों ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। सहजाद, निवासी खंदावली ने बताया कि पत्नी तबस्सुम के साथ ससुराल जा रहा था। आईएमटी के पास एक दर्जन अज्ञात लोग वहां पहुंचे और मारपीट के बाद मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीन ली। विरोध करने पर तबस्सुम के गले से सोने की चेन छीनकर भाग गए, जिसके बाद डायल-112 से शिकायत की गई। थाना प्रभारी विनोद ने बताया कि शिकायतकर्ता स्वयं समय लेकर गया था। अभी चेन लूटने की पुष्टी नहीं हुई है।
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नूंह। आईएमटी रोजका मेव के पास 23 अगस्त को एक दंपती के साथ मारपीट कर मोबाइल, गाड़ी की चाबी और सोने की चेन छीनने का मामला सामने आया है। आरोपी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए हैं। पीड़ितों ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। सहजाद, निवासी खंदावली ने बताया कि पत्नी तबस्सुम के साथ ससुराल जा रहा था। आईएमटी के पास एक दर्जन अज्ञात लोग वहां पहुंचे और मारपीट के बाद मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीन ली। विरोध करने पर तबस्सुम के गले से सोने की चेन छीनकर भाग गए, जिसके बाद डायल-112 से शिकायत की गई। थाना प्रभारी विनोद ने बताया कि शिकायतकर्ता स्वयं समय लेकर गया था। अभी चेन लूटने की पुष्टी नहीं हुई है।