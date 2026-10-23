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Palwal News: प्रतियोगिताओं में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

Fri, 23 Oct 2026 11:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:48 PM IST
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Children showcase their talent in competitions
संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की नूंह शाखा की ओर से बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के तीसरे दिन विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ प्रतिभा का प्रदर्शन किया। परिषद की मानद कोषाध्यक्ष सरोज मलिक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।सरोज मलिक ने कहा कि प्रतियोगिताएं बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने और उनके सर्वांगीण विकास का बेहतर माध्यम हैं। उपायुक्त अखिल पिलानी के मार्गदर्शन में ये प्रतियोगिताएं 21 से 24 अक्तूबर तक आयोजित की जा रही हैं।

तीसरे दिन एकल एवं समूह नृत्य, गायन, देशभक्ति समूह गान, अभिनय, पोस्टर निर्माण, हस्तलेखन, प्रश्नोत्तरी और दीया सजावट सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं। परिषद के लेखाकार उदय चंद ने बताया कि कुल 22 प्रतियोगिताएं 48 समूहों में करवाई जा रही हैं। प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जोनल स्तर पर भाग लेंगे। जिला बाल कल्याण अधिकारी अनिल दहिया ने कहा कि प्रतियोगिताओं में भाग लेना भी बड़ी उपलब्धि है। 24 अक्तूबर को प्रथम समूह की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
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