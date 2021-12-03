Palwal News: फर्जी दस्तावेज लगा एनओसी लेने की कोशिश

तावड़ू। जमीन मालिक के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जिला नगर योजनाकार कार्यालय से एनओसी हासिल करने के प्रयास का मामला सामने आया है। जिला नगर योजनाकार की शिकायत पर तावडू शहर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, डीटीपी कार्यालय ने 30 जून को भूमि के संबंध में एनओसी जारी की थी। बाद में संबंधित भूमि की वास्तविक मालिक ने ई-मेल के माध्यम से विभाग को बताया कि उसने भूमि की बिक्री के लिए आवेदन नहीं किया है। शिकायत मिलने के बाद डीटीपी कार्यालय ने जारी की गई एनओसी को वापस लेते हुए निरस्त कर दिया और इसकी सूचना संबंधित पक्षों को भी दे दी। इसके साथ ही पुलिस से शिकायत की गई।तावड़ू शहर थाना प्रभारी चन्द्रभान ने बताया कि मामल की जांच की जा रही है। जांच के दौरान ऑनलाइन आवेदन, उससे जुड़े दस्तावेजों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि जालसाजी में कौन-कौन लोग शामिल थे और किस प्रकार से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एनओसी हासिल करने का प्रयास किया गया।