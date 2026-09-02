Palwal News: चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार

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पिनगवां। एवीटी स्टाफ नूंह ने वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को चोरी की बाइक के साथ काबू किया है। पुलिस के अनुसारए आरोपी की पहचान हासिम, निवासी रहपुआ, थाना पिनगवां के रूप में हुई है। एवीटी स्टाफ ने वाहन जांच के दौरान आरोपी को रोककर बाइक के दस्तावेज की जांच की। जांच में मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को बाइक सहित हिरासत में ले लिया। पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नूंह पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाकर वाहनों की जांच की जा रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी