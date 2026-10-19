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Palwal News: अधिक दाम वसूलने वाले खाद विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई

Mon, 19 Oct 2026 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:20 PM IST
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Action will be taken against fertilizer sellers who charge excessive prices.
संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। जिले में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और निर्धारित मूल्य पर बिक्री कराने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की टीम ने सोमवार को नूंह और तावड़ू खंड में खाद विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता पाई गई। विभाग के अनुसार, करीब 60 से 70 प्रतिशत किसान अपनी जरूरत के अनुसार खाद खरीद चुके हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि एक-दो दिनों में इफको और आईपीएल कंपनी की डीएपी खाद की रैक जिले में पहुंचने की संभावना है। किसानों को इन कंपनियों की खाद पेक्स (सहकारी समितियों) और निजी विक्रेताओं से उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जरूरत के अनुसार खाद की खरीद पहले ही कर लें, ताकि अंतिम समय में परेशानी न हो।
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डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि खाद की बिक्री निर्धारित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए थोक विक्रेताओं की बैठक लेकर निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी विक्रेता किसानों से अधिक कीमत न वसूले। निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेचने वालों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अधिक कीमत मांगे जाने पर कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना देने की अपील की।
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि एक-दो दिनों में इफको और आईपीएल कंपनी की डीएपी खाद की रैक जिले में पहुंचने की संभावना है। किसानों को इन कंपनियों की खाद पैक्स (सहकारी समितियों) और निजी विक्रेताओं से उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जरूरत के अनुसार खाद की खरीद पहले ही कर लें, ताकि अंतिम समय में परेशानी न हो।


डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि खाद की बिक्री निर्धारित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए थोक विक्रेताओं की बैठक लेकर निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी विक्रेता किसानों से अधिक कीमत न वसूले। निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेचने वालों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अधिक कीमत मांगे जाने पर कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना देने की अपील की।
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